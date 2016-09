Av Drangedals Posten 09.02.2016 kl. 11:16 Melding til mottaker Drangedalsungdommen var ikke vanskelig å be om å bli med og danne fylkets første lokallag av DNT ung, da Gautefall turlag inviterte til informasjonsmøte på Tippen forrige onsdag. Mange ungdommer kom ens ærende for å være med på å starte ei ungdomsgruppe for friluftsliv i Drangedal, og onsdag 27. januar fødtes DNT ung Gautefall. Turistforeninger landet rundt opplever en tilstrømning større enn noen gang. Telemark er intet unntak, og i Drangedal lever Gautefall turlag i beste velgående, og er nå en av kommunens største foreninger. Etter oppstarten av turlaget i 2008, som den gang var det første lokallaget til Telemark turistforening, har interessen for å være med i laget og delta på turer og aktiviteter bredt om seg. I 2011 ble undergruppa Barnas turlag etablert og et år seinere startet ei seniorgruppe. Mange som har vært med i Barnas turlag en del år, vokser seg ut av det, og ønsker nye utfordringer. Det ville turlaget gjøre noe med og inviterte til et informasjonsmøte på Tippen ungdomsklubb. Hit kom det nærmere 40 ungdommer og seks-sju foreldre for å høre leder av Telemark Turistforening, Jon Atle Holmberg, og fagsjef for barn og unge, Dag-Øyvind Olsen Djuvik, fortelle om muligheter, utfordringer og gleden ved friluftslivet. Etter at alle frammøtte hadde fått informasjon, samlet de som kunne tenke seg å delta aktivt i ei turgruppe for seg selv. Nærmere 25 ungdommer deltok her, og en idémyldring utløste en lang rekke med forslag til aktiviteter.

- Hva var det ungdommen kan tenke seg å gjøre, Karlien de Schuyteneer?

- Det mangler ikke på engasjement for å finne på aktivitetsforslag. Ungdommen ønsker seg blant annet skitur, badetur, stå på vannski, isbading, klatring, båltur, overnatting i telt, padling, hyttetur, sykkeltur, skyting med pil og bue, orientering, geocaching, topptur, snøhuleovernatting, strikkhopping og kjøring med hundeslede.