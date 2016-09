Av Åse Dvergsdal 11.02.2016 kl. 09:23 Melding til mottaker Satser på leiligheter ved Toke Mer attraktivitet og bosetting i sentrum var målet da Toke brygge-prosjektet startet opp. Flolin AS satser nå på leiligheter i Toke brygge-området. SENTRUMSUTVIKLING: Området rundt buene er blitt forvandlet de siste årene, med midler fra Toke brygge-prosjektet. Salg av leilighetene som man ser til venstre i bildet er nå igang. ILLUSTRASJONSFOTO Toke Panorama heter boligprosjektet. Det er Jørn Lindhagen og Tor Rasmus Flom som gjennom eiendomsselskapet Flolin AS satser på salg av leiligheter på Toke brygge.

I første omgang er det snakk om sju selveierleiligheter, i prisklassen to til fire millioner kroner. Arne Ettestad, samfunnsplanlegger i Drangedal kommune, synes det er positivt at noen nå tar det første initiativet til boligbygging i området.

– Det er et fantastisk attraktivt område med kort vei til alt. Når det først løsner med salg kan det bli flere leiligheter i dette området, spår han.

Det finnes flere tomter i området mellom fylkesveien og jernbanen der det er regulert for utbygging, dersom det er et marked for leiligheter i sentrum. MySpace Flere