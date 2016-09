«Arvesølvet» trues av ny energilov

E-VERKSJEF: Jan Gunnar Thors . Arkivfoto

Intensjonene i den nye energi­loven er å skille ut nettdelen i et eget selskap. Regjeringen ønsker ikke kryssubsidiering mellom de ulike virksomhetene, nett, bredbånd og produksjon. Det betyr i praksis at nettdelen skal få en egen ledelse og eget styre.

–Dette kan slå beina under det vi har bygget opp. To selskap betyr økte kostander og vi kan miste noe av den synergien vi har ved å utnytte ledig kapasitet, forteller E-verksjefen. Thors legger til at en slik løsning vil kunne bety økte kostnader og færre ansatte i E-verket. Hva vi bruker overskuddet på er opp til styret, i dag er for eksempel aktiviteten fra DEAN med på å holde nettleien nede, forklarer Thors.

Drangedal E-verk er en del av arvesølvet til innbyggerne, påpekte Lohne.

–Mitt inntrykk er at vårt lokale E-verk har bakkekontakt, yter god service til innbyggerne og har god kapasitet til nytenkning og god beredskap, forteller Lohne.

Ordfører Lohne og kommunerepresentant Arnt Olav Brødsjø hevder begge at det er tverrpolitisk enighet om at den nye energiloven og det såkalte funksjonelle skillet utvilsomt vil være negativt for Drangedal E-verk og dermed også for innbyggerne. Brødsjø legger til at det kommunale E-verket står sterkt i bygda.

