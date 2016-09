Av Gunn Myrvold 24.02.2016 kl. 09:21 Melding til mottaker Inviterer ungdom fra Pasvalys og Ustukiai skole Reiselivsgruppa ved Drangedal 10-årige skole inviterer ungdom fra vennskapskommunen Pasvalys i Litauen på besøk i mars. ELEVER: Fra Drangedal 10-årige skole. FOTO: GUNN MYRVOLD For første gang blir det ungdomsutveksling mellom vennskapsbyen Pasvalys og Drangedal. Dette sørger ungdommen selv for via reiselivsfaget. I mai reiser drangedølene til Litauen og Ustukiai skole.Marit Kolloen, leder for vennskapskommunekomiteen, sier det har vært samarbeid med Ustukiai skole i Pasvalys i 16 år.– Det er gledelig at vi nå får ungdom på besøk. Jeg håper ­besøket vil gi mange gode vennskap mellom elevene. LES HELE SAKEN I PAPRIAVISEN MySpace Flere