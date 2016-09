Av Åse Dvergsdal 24.02.2016 kl. 09:26 Melding til mottaker Tippen-møte om kommunesammenlåing Torsdag inviterer Drangedal AUF til åpent møte om kommunsammenslåing. Per Esborg håper mange ungdommer kommer. TORE KONSEKVENSER: En kommunsammenslåing kan få store konsekvenser for innbyggere i Drangedal, tror Per Esborg ( Ap). Han håper på mer debatt, og at unge engasjerer seg i saken.FOTO: ÅSE DVERGSDAL Både ordføreren og Magnus Straume fra arbeiderpartiet kommer til Tippen. Her vil Per Esborg gjennomgå rapporten fra Agenda Kaupang og håper på innspill fra folk som kommer.

Han legger ikke skjul på at han selv er skeptisk til at Drangedal skal bli del av en storkommune.

– Det er feil at dette blir trædd ned over hodet på oss. En slik sammenslåing kan få veldig store konsekvenser for oss, sier han.

– Hva er ditt inntrykk, hva tenker folk du kjenner om kommunsammenslåing?

– Det er ikke så mange som jobber for en kommune­sammenslåing. Jeg har faktisk ikke møtt noen som vil at Drangedal skal slå seg sammen med stor-Grenland, sier Per, etter å ha tenkt seg litt om.

– Hvorfor er du skeptisk?

– Jeg frykter at det blir bevilget mindre penger til prosjekter i Drangedal, og mer til byområdet. Jeg frykter for lokaldemokratiet og at lokalkunnskap vil forsvinne.

Målet er at man etter møtet på Tippen kan komme med en uttalelse til Agenda Kaupang-rapporten om kommunesammenslåing, som nå er ute på høring.