I morgen starter operasjon Vonde ledd og Såre bein –Jeg angrer ikke, nå er jeg bare tent og føler meg klar som et egg, forteller Joar Østland. Planen er å tilbakelegge den 5,6 mil lange turen på 14 timer. SKIKKELIG TØFFING: Ordfører Tor Peder Lohne ønsker Joar Østland riktig god tur over heia til Skagerak Arena. FOTO: JAN MAGNE STENSRUD For to måneder siden la Joar ut et bilde på facebook med teksten: Om jeg får 2000 likes så skal jeg gå fra Drangedal til Skagerak arena på Odds`s første hjemmekamp. Likerklikkene haglet inn og noen timer senere var det avgjort. I morgen klokka 10.00 legger Joar ut på den nesten seks mil lange turen. Turen starter ved kommunehuset og mål er Skagerak arena.

Etter facebook-stuntet har Joar ligget i hardtrening. Hver uke har han gått flere ganger frem og tilbake fra Voje til Stranna. For tre uker siden gjennomførte han en 10 kilometers test og holdt et tempo på 5 km/time. Det samme tempoet som norske soldater bruker på sine utmarsjer. Vi oppfordrer folk til å møte opp utenfor kommunehuset fredag rett før klokka 10 og ønske Joar lykke til på turen.

Det er allerede en liten gjeng som skal gå hele og deler av veien. Andre som ønsker å gå hele eller en del av turen er selvfølgelig hjertelig velkommen. De som bor langs veien oppfordres til å heie på Joar når han trasker målbevisst forbi.

Vi i Drangedalsposten ønsker Joar Østland lykke til og god tur.