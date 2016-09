Av Åse Dvergsdal 10.03.2016 kl. 09:42 Melding til mottaker Korpssamarbeid mellom Kroken og Sannidal Kroken musikkorps og Sannidal skolemusikk har funnet tonen. I helga hadde de seminar sammen, som opplading til et felles konsertprosjekt. TO DIRIGENTER: Jan Edgar Edvalds dirigerer korpset. FOTO: ÅSE DVERGSDAL Håkon Wefald, dirigent i Kroken, sier at de to korpsene er ganske like og derfor passer veldig godt sammen. Til sammen er de litt over 50 musikanter, og begge korps er sammensatt av barn og voksne. Begge dirigentene understreker at korpsøvingene skal være på barnas premisser. Det er barna som skal få utvikle seg i sitt tempo, og få støtte av de voksne.

– Korps er lagarbeid, og jeg er imponert over hva barna får til! Her er det ingen reservebenk, kommenterer Edvaldsen