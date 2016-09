Av Gunn Myrvold 10.03.2016 kl. 09:50 Melding til mottaker Utvider med palleproduksjon Drangedal Produkter omsetter for over 5 millioner i året. Paller, søppelhus, ved, tennruller, gravstell og vaktmestertjenester er noen av alle tjenestene bedriften tilbyr. PALLER: Roy Ingar Solheim, Anis Mohamed og Joachim Setten produserer engangspaller. FOTO: GUNN MYRVOLD – På grunn av palleproduksjonen vi nå er i gang med måtte vi utvide og ansette en person i halv stilling, sier Roy Ingar Solheim og Lammert Altena. Lammert Altena forteller at en vekstbedrift har inntjeningskrav og det er anbefalt å ha over to prosent overskudd. – Personlig mener jeg vi bør ha 6-7 prosent for å klare oss. Vi trenger blant annet penger til oppgradering av utstyr. Med palleproduksjonen øker vi omsetningen vår med 20 prosent over natta.

Daglig produseres det cirka120 paller hos Drangedal Produkter, alt avhengig av størrelsen på pallene. Mette Tufte, nytilsatt daglig leder, er mektig imponert over alle ansatte.

– Vi har så mange flinke folk.

Med over 30 ansatte kan bedriften tilby mange tjenester og produkter.

– Vår største produksjon fram til nå er ved og vaktmestertjenester. Da mener jeg alt fra å måke snø til kjøring av mat. Matkjøring er en tjeneste vi gjør via Drangedal kommune, forklarer Altena.