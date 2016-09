Av Åse Dvergsdal 31.03.2016 kl. 09:36 Melding til mottaker – Skauen legger veldig på seg i Drangedal Tilveksten er langt høyere enn avvirkningen i Drangedalsskogene. Terje Gautefall oppfordrer skogeiere til å ta ut de verdiene som står i skogen nå, før det er for seint. – Står tømmer for lenge taper det seg i verdi. Det bør ikke bli for gammel skog, sier Terje, som nylig overtok som ny leder for Drangedal skogeierlag. Å vente på «bedre tider» tror han ikke er så lurt.

– Det blir bare små justeringer i pris. Da gjelder det å ta ut de verdiene som er i skogen i dag, fastslår Gautefall.

Han tror også det er bra for elgstammen å få flere hogstflater og mer mat til elgen. LES HELE SAKEN I UKENS PAPIRAVIS