Av Drangedals Posten 01.04.2016 kl. 08:52 Melding til mottaker Kommunen innfører ny elg-skatt Rådmannen mener tiden er inne for å skattlegge elgjegere mer. Fra høsten 2016 blir det innført en ny elgskatt som kan øke kommunens inntekt med 200.000 kroner i året. En nødvendig skatt, sier ordfører Tor Peder Lohne. Ordfører Tor Peder Lohne sier i en pressemelding at det jobbes med et forslag til økt kommunal avgift på elgskyting. -Økonomien i kommunen er som kjent under press, og dette er ett av tiltakene vi har sett på. Elgjegerne påfører kommunen såpass mye i tapte skatteintekter når de er borte fra jobb, at vi ser oss nødt til å iverksette tiltak, sier Lohne. Saken skal opp i kommunestyret 28. april, og rådmannen skriver i sin innstilling at det blir opp til politikerne å fastsette størrelsen på avgiften. Rådmannen presiserer videre at den foreslåtte avgiften kommer i tillegg til fellingsavgiften som er gitt i medhold av hjorteviltforskriften. –Dette er kun en måte å få inn mere penger på, sier rådmannen i en kort kommentar. -Kommunens inntekter vil avhenge av hvor mange dyr som blir felt, forklarer ordføreren. –Dersom vi legger fellingsstatistikk fra 2015 til grunn, ser jeg for meg at 1500 kroner for voksne dyr og 1000 kroner for kalv og ungdyr er en passende sats. Dette vil gi en inntekt på rundt 200.000 kr, så det er jo ikke snakk om mye penger, men på denne måten slipper vi å kutte i andre tjenester.