Av Åse Dvergsdal 21.04.2016 kl. 09:58 Starter opp arbeidsfellesskap i gartneriet Gartneriet i Drangedal sentrum har stått tomt i flere år. Nå skal det tas i bruk og bli en arena for både arbeid og norskopplæring. VIL JOBBE MED PLANTER: Teklu, Semereab og Bereket fra Eritrea, Ibrahim fra Somalia, Najm, Omar, Alaa, Ibrahim og Mohammad fra Syria og Abukar fra Somalia har nå ryddet dette gartnerihuset for gamle planter. Flere kvinner vil også delta i prosjektet, men de hadde ikke anledning til å komme da dette bildet ble tatt. I hjemlandet jobbet de med snekring, lakkering, montering, dekorasjon og søm. Blant annet. Arbeidslivserfaringen er allsidig blant de som ankommer Drangedal fra land som Syria og Eritrea. Det de nå har til felles er at de er under norskopplæring og foreløpig ikke har språkkunnskap nok til å komme seg inn i det norske arbeidslivet. De har også lyst til å bidra og jobbe, i tillegg til å gå på norskopplæring. – Lysten til å jobbe er sterk. Arbeidsviljen er på topp og alle ønsker å bidra, sier Malgorzata Maciejewska, som jobber med integrering av flyktninger i Drangedal. Hun har tenkt lenge og vel på hvordan flere folk kunne fått bruke arbeidslysten sin og ressursene sine i en jobb. En dag var det noen som spurte om det ikke fantes muligheter for å jobbe med dyrking, og det satte henne på en idé. Boligstiftelsen, som nå eier gartneriet, ble kontaktet. De var villige til å låne vekk gartneriet til et integreringsprosjekt. Dermed er de nå igang.