Av Drangedals Posten 21.04.2016 kl. 10:42 Melding til mottaker Hjemmelaget mat til 100 personer daglig I Drangedal satses det fortsatt på god mat til eldre og syke.2,88 årsverk sørger daglig for at cirka 100 personer får varmmiddag samt brød og kaker til institusjonene. På det kommunale kjøkkenet bakes det daglig brød og kaker til de forskjellige boavdelingene i kommunen. Middag lages til de samme avdelingene men også til hjemmeboende.

– Det er både eldre og yngre som får mat hjem. To ganger i uken leverer vi mat til privat­adresser. Vi har forskjellige ruter så alle får ikke samme dag, forteller kjøkkensjef ­Sissel­ ­Stigen.