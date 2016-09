Av Jan Magne Stensrud 28.04.2016 kl. 10:10 Melding til mottaker Medalje for lang og tro radiotjeneste Knut Jens Kaasa ble tildelt Kongens ­fortjen­estemedalje på nærradioens 30 års dag sist lørdag. Medaljen ble tildelt for hans mangeårige arbeid for lokaldemokratiet med blant annet å ­kringkaste frakommunestyremøtene. KONGENS FORTJENESTEMEDALJE: Ordfører Tor Peder Lohne overrakte fortjenestemedaljen på vegne av HM Kong Harald. FOTO: JAN MAGNE STENSRUD 20. desember 1985 klokken 0600 gikk Drangedal nærradio på lufta for første gang. Faste programmer som Godt budskap, I sofakroken, FIDO, radiobingo og overføring av kommunestyremøter er programmer som mange har kunnet kose seg med.

Magnus Straume, Knut Jens Kaasa, Nils Sætre og Olaf Vogsland har vært sentrale personer i Drangedal nærradio. Magnus var ansvarlig redaktør og leder de første seks årene inntil Knut Jens overtok. Nils og Olaf har ­begge bidratt som reportere.