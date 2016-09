Av Åse Dvergsdal 26.05.2016 kl. 13:04 Melding til mottaker Søker midler til klatrejungel Drangedal bygedun vil gjøre noe for barn og ungdom på området. Nå planlegges et utvidet klatreområde, et «naturhelsestudio», ved Motjenn. Mer aktiviteter for barn fra barnehagealder og oppover er målet, sier Åge Vrålstad i Drangedal bygdetun.

Bygdetunlaget har vært i kontakt med et firma som påtar seg å prosjektere, søke om tilskudd og bygge en naturklatrejungel. Klatrejungelen skal være et slags «naturhelsestudio», der man både får testet styrke og balanse. Her bruker man tømmerstokker og tau, og lager en løype mellom trærne. Bjørnar Løkstad, leder for Grenland friluftsråd, var nylig på befaring på bygdetunet for å se om en «klatrejungel» passer inn her. Til høsten skal det søkes om midler til prosjektet, og håpet er at alt kan finansieres med eksterne midler. Det finnes flere stiftelser med midler til slike helsefremmende tiltak, forteller han.