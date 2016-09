Av Gunn Myrvold 26.05.2016 kl. 13:11 Melding til mottaker Fra klassisk til «metal» Nytt tilbud i kulturskolen er blant annet spesialisering innen «Metal», rock og fløyte. KULTURSKOLEN: Karolina Czyz og Thomas Moen. FOTO: GUNN MYRVOLD Neste års undervisningstilbud i Drangedal kulturskole er klart. Søknadsfristen er 24. juni.

– Vi har et spennende og bredt tilbud, sier Thomas Moen, kulturskolerektor.

Han forteller at det tilbys et variert opplegg med alt fra torader som har lange tradisjoner i de lokale røttene til nye tilbud som fløyte og spesialisering på gitar innen sjangeren «metal»/rock. – Demetrio Scopelliti har undervisning på gitar. Nå blir det et eget opplegg tilpasset de som ønsker å fordype seg i sjangeren metal. Tilbudet er for både nybegynner og viderekommende, sier Moen. Et av de andre nye tilbudene til kulturskolen er undervisning på fløyte av Karolina Czyz. Også dette tilbudet gjelder nybegynnere og viderekommende.

– Vi skal lære å spille kjente stykker fra ulike stilarter, forklarer Carolina Czyz. Ingunn Kilen begynte som sangpedagog i våres. Hun fortsetter og det er allerede venteliste på å få sangtimer.