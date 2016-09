Av Drangedals Posten 02.06.2016 kl. 09:54 Melding til mottaker Hva er det gode liv? Tema for livsstilsfestivalen: Hva er det gode liv? For noen kan det være å tøye grensene på ekspedisjon, for andre kan det være å drive med ølbrygging eller å oppnå dypere kontakt med seg selv og andre gjennom tantra. PÅ FESTIVALOMRÅDET: Deler av styret i Mellom Himmel og jord hadde møte denne uka. Her på festivalområdet utenfor Tokestua. Fra venstre: Ole Kristian Honerud, Johnny Stene, Jan Magne Stensrud, Bjørn Runar Myhra og Jacob Zethner. Med i styret er også Evie Marie Stangeland og Irene Olsen. FOTO: ÅSE DVERGSDAL Søken etter det gode liv er fellesnevneren for temaene på Livsstilsfestivalen Mellom Himmel og Jord i år. Gjestene har høyst ulike innfallsvinkler til festivaltemaet, og noen av dem vil fortelle om sine erfaringer og valg av livsstil. I tillegg til foredrag og debatt blir det også musikk, matservering, kurs og work-shops under festivalen, som denne gang varer i to dager, helgen 18. til 19. juni.

Tantra -

loven om vennskap

Blant de inviterte i år er Shalini Lind med foredraget «Om kjærlighet, seksualitet og den tantriske visdom». Shalini skal også ha en workshop med temaet «Så ulike er vi - kvinner og menn».

På hjemmesiden sin skriver hun om hva tantra handler om.

I Tantra finnes en sentral lære: «Loven om vennskap». Her oppfordres vi til å skape vennskap med alt som er – med hvert levende vesen, med hver gjenstand vi tar i, med hver tanke som kommer, med smerten som vi helst ikke vil ha eller den uventede hendelsen som forstyrrer våre forventninger. Jesus kalte det «å vende det andre kinnet til».

Tantra handler også om å åpne seg for det seksuelle som en universell livskraft. Nærvær til livets skjønnhet, tilstedeværelse i det sanselige, evnen til intimitet og en gjenerobring av den seksuelle energi basert på hjertets åpenhet og kjærlighet til egen kropp, som hun forklarer det. Øl og ekspedisjon

Å presse kroppen, slite og bruke viljestyrke, er en annen og kanskje mer velkjent metode for å oppnå godfølelse. Geir Fossen fra Drangedal er invitert til å fortelle om sine erfaringer fra ekspedisjon. «Hva driver mennesker til å presse sine grenser til det ytterste» er spørsmålet. Noe også eventyrer Maria Philippa Rossi fra Skien skal være med å svare på.

For de som er interessert i mat- og drikke vil det bli ølbryggerkurs i regi av Ølakademiet.

– Alt på programmet er ikke klart enda. Vi kommer tilbake med mer informasjon snart. Sikkert er det at det blir en koselig atmosfære rundt festivalen, sier kulturkonsulent Johnny Stene. Han forteller at hele arrangementet skjer i og i området rundt Tokestua. Her blir det i tillegg til kulturprogram også grilling. På kvelden blir det konsert med både d’ Draup og Drangr. MySpace Flere