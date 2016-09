Styrket fagmiljø, men ingen arbeidsplasser

ORDFØRER: Tor Peder Lohne. FOTO: GUNN MYRVOLD

Ordfører Tor Peder Lohne innrømmer at Grenlandssamarbeidet ikke har gitt tilbake så mye som intensjonene opprinnelig var.

–Derfor har vi nå revitalisert avtalen med en klar målsetting om hva vi ønsker å få til gjennom et samarbeid med de andre seks kommunene, opplyser ordføreren.

Et godt alternativ til en kommunesammenslåing

Grenlandssamarbeidet er et veldig godt alternativ til en eventuell kommunesammenslåing, fastslår ordfører Tor Peder Lohne.

–Forskjellen er at i et samarbeid som dette kan vi velge å trekke oss ut dersom samarbeidet ikke fungerer. Det ville vært umulig om vi slo oss sammen og fikk et felles kommunestyre, hevder Lohne.

Prøv Drangedal først

10 år med samarbeid har også vist at alle kommunene ikke får like mye igjen.

–Innkjøpsavtalen er en ting, her må vi se på nye løsninger som i større grad kommer lokalt næringsliv til gode.

Legevaktordningen er eksempel på noe som er blitt til det bedre, sier Tor Peder.

Spart penger på drift

Kort fortalt foregår samarbeidet på både byråkratplan og på politisk plan.

Lohne forteller at i løpet av disse ti årene har kommunen fått til et godt samarbeid mellom flere etater.

–Blant annet innen helse, barnevern og viltforvaltning for å nevne noen, sier han. Lohne forteller at det kan kanskje virker som om lille Drangedal ikke tjener noe på dette, men det stemmer ikke. Kragerø kommune kjøper tjenester av Drangedal på viltforvaltning. Gjennom et samarbeid med andre etater har vi også spart penger på drift. Kommunen får stadig flere oppgaver. Ved å støtte oss til kompetanse i andre kommuner har vi unngått å øke bemanningen i kommunen.

–Dette viser at vi må bli flinkere til å bruke det verktøyet som samarbeidet byr på og trekke veksler på den saksbehandlingsekspertisen som finnes i andre kommuner, påpeker Lohne.

Hvor ble det av arbeidsplassene?

Et område det har vært store forventninger til, er det interkommunale næringsselskapet Vekst i Grenland.

–Basert på det jeg kjenner til har ikke samarbeidet ført til flere arbeidsplasser i Drangedal, sier Lohne. Men jeg kjenner til at det er selskaper der ute som vurderer å satse her i bygda. Her har vi politikere en jobb å gjøre med å legge forholdene til rette, avslutter Lohne.

LES MER OM GRENLANDSSAMARBEIDET I DAGENS PAPIRUTGAVE