Av Jan Magne Stensrud 16.06.2016 kl. 13:02 Melding til mottaker Nysjerrige drangedøler ødelegger for FARMEN Pågangen av nysjerrige folk er nå så stor at lensmannen har blitt kontaktet. Partybåter, høy musikk og nysjerrige folk ødelegger for TV-innspillingen. –Vis hensyn, anmoder TV-produsenten. FORSTYRRENDE BÅTTRAFIKK: Her har en av kjendisene tatt et bilde som illustrerer problemet. I en mail til Drangedalsposten skriver TV-produsent for Kjensdisfarmen, Sebastian Sandsgaard at de har hatt utfordringer med nysgjerrige båtgjester som til tider har vært veldig nærgående. Nysjerrige folk i båter sirkler rundt Storøy og noen klatrer til og med i land i håp om et glimt av Aylar, Petter Pilgård og andre kjendiser. Båtene kommer fra Drangedal og andre steder i Toke.

–Vi har hatt noen hendelser med svært nærgående folk som har gått i land på Storøy, forteller Sebastian. I et par av tilfellene har de måttet be om assistanse fra lensmannen. Vis hensyn !

Rundt øya er det lagt ut bøyer for å vise at her foregår det TV- innspilling. Sebastian Sandsgard ber nå folk vise hensyn og anmoder samtidig båtfolk å benytte leia på østsiden når de passerere øya. Gården der innspillingen av Kjendisfarmen foregår ligger på vestsiden. Bondeliv anno 1917

Sebastian forteller at kjendisene lever i en bondetilværelse anno 1917.

– Når deltakerne er inne i denne «boblen» passer motorstøy og skjærgårdsjeeper dårlig inn i den settingen, spesielt dersom de kommer for nær øya, forteller Sandsgaard.



Drangedal

Ute på Storøy arbeider det i perioder rundt 100 statister og brorparten kommer fra Drangedal.

–Statistene er primært i sving under den delen som handler om markedet, forteller Sebastian.

–Vi er ellers svært godt fornøyde med samarbeidet lokalt, avslutter TV- produsent for Kjendisfarmen, Sebastian Sandsgard.