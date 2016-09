Av Åse Dvergsdal 17.06.2016 kl. 09:00 Melding til mottaker 700.000 til asfaltering i boligfelt Veien i det kommunale boligfeltet Juvassåsen vil få asfaltdekke til høsten. Det er også satt av midler til asfalt i Mjelkåsen. – Det er dyrere med grusvei enn asfaltvei, sa Ragnar Moland, da vei var tema i forrige møte i Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø. Tor Jørgen Melås informerte om at det blir bevilget 300.000 kroner ekstra til asfaltering av vei i kommunale boligfelt, i tillegg til de 400.000 som allerede er satt av.

På møtet skulle hovedutvalget lage en prioriteringsliste for områdene Juvassåsen, Mjelkåsen og Henseid. I Juvassåsen var det satt opp to alternativer, en lang og en kortere strekning. Med mer midler til asfalt enn tidligere antatt blir nå hele den lengste strekningen asfaltert.

Mjelkåsen boligfelt er stort med mange veier. De strekingene som nå har dårligst kvalitet er Mikkelsvei, deler av Mjelkåsveien og deler av Jerpedalsveien, inkludert vendehammer.

Dersom det blir igjen penger kan det også bli aktuelt å starte med asfaltering på Henseid, som nå ligger nederst på prioriteringslista. Arbeidet med asfaltering i boligfelt starter i høst.