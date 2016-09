Vil flytte ballbingen i Kjosen

– Ballbingen står ved ­skolen. Den er nå i privat eie og får ballbingen tett inntil. Det er ingen naturlig plassering. Søppelboden står nå ved Bokhuset. Jeg lurer på om det er mulig å flytte både søppelbod og ballbinge til Kåsmyra bade­plass, sa han, og fortalte at ønsket om å flytte ballbingen var tatt opp både i idrettslaget i Kjosen og grendelaget.

Ordfører Lohne sa at han skulle undersøke muligheten for å få flyttet ballbingen.

– Det skal være teknisk uproblematisk. Det er grunnarbeidet som koster.

– Når det gjelder søppelboden er IATA positive. Det er usikkert med avkjøringen, vi må ta kontakt med vegvesenet.