DUMPET I VEIKANTEN: Denne lille kattungen ble trolig forlatt i veikanten ved Vierbekken sist lørdag forteller Wenche Kaasa. FOTO: JAN MAGNE STENSRUD

Sist lørdag stoppet en hvit personbil og satte fra seg «noe» i veikanten ved

Vierbekk og kjørte videre i retning Kjosen.

–Jeg trodde først de stoppet for å ta bilder utover Tveitvannet, det er det mange som gjør, forteller Wenche Kaasa.

–Vi hørte at det mjauet fra skråningen, den var helt tam så vi løftet den opp. Den luktet litt parfyme eller krem, det styrker mistanken om at kvinnen i den hvite bilen satte fra seg kattungen sin, opplyser Wenche.

–Jeg tipper hun er rundt 3 måneder. Hun er veldig fortrolig med mennesker. Barnebarnet Ingrid døpte henne Nussi, forteller Wenche.

Fryktelig uansvarlig

Veterinær Elisabeth A. Kaasa kan fortelle at dette skjer alt for ofte. Hvert år etterlater folk kattunger i skogen eller på et avsidesliggende sted.

–De har lyst på kosen med en morsom og leken kattunge, men når ferien er over og hverdagen kommer, er det ikke rom for katten lenger. Jeg har en katt boende hos meg akkurat nå. Den har tre brudd i bekkenet etter å ha blitt kastet ut av en bil, forteller Elisabeth.

Dør av sult

En kattunge på 10-12 uker klarer seg ikke alene i skogen, den vil sulte ihjel, opplyser veterinæren. Selv voksne katter har problemer med å klare seg uten mat og omsorg fra mennesker gjennom en kald vinter i Norge. Lite mat, rev, grevling og andre hannkatter kan gjøre livet surt for små kattunger.



Annenrangs kosedyr

Elisabeth Kaasa forteller at katter har fått en ufortjent status som et annenrangs kosedyr. Hun hevder at grunnen er at det er alt for mange katter. Folk har ikke den samme respekten for katter som for hunder. Rundt om i Drangedal streifer det fortsatt villkatter. Katters velferd og villkatter har dessverre blitt en kasteball mellom mattilsynet og kommunale myndigheter, opplyser Elisabeth A. Kåsa.

Ordfører Tor Peder Lohne opplyser at han vil søke kunnskap hos veterinæren om dette fenomenet.

–Dersom det stemmer at folk dumper levende katter i veikanten er det helt forferdelig, sier ordfører Lohne.

Lille Nussi ønsker seg et hjem

I påvente av et permanent hjem er Nussi på ferie hos en av journalistene i Drangedalsposten. Dersom noen ønsker å gi Nussi et trygt og godt hjem kan de ta kontakt med avisa.