Av Drangedals Posten 16.08.2016 kl. 13:26 Melding til mottaker Reparerer Drangedals fiskevann 30 vann i Drangedal kales. Det gir bedre mulighet for at det naturlige livet skal vende tilbake i innsjøene etter ti-år med sur nedbør og ødeleggelse av det biologiske mangfold. En grå-hvit støvsky drysser som et snøskred fra himmelen ned mot innsjøen. Fra beholderen under helikopteret slippes det ut tonnevis med livgivende kalk som motvekt mot den forurensende sure nedbøren. Gjennom mange ti-år har forurensing forstyrret og ødelagt det biologiske mangfold i naturen, og ikke minst i vassdragene. Men ting går framover. Mens det for 15 – 20 år siden ble kalket med over 1000 tonn i året bare i Drangedal, er man nå nede i omkring 10 prosent av dette. Også antall vann har gått ned fra 60 – 65 omkring år 2000 til dagens 34. Effektivt

Forrige uke var det en rekke av vannene i Drangedal som fikk sin årlige dose med kalk. På Laukfjell på Gautefallheia møtte vi et team på fire personer fra Sørum transport og Pegasus helikopter som på en svært effektiv måte fikk ut tonn på tonn med kalk. På bare få minutter fylte de ett tonn kalk fra tankbilen over i ei store «bøtte» som helikopterpiloten fraktet ut til innsjø etter innsjø, og med stor presisjon droppet kalkmel akkurat på riktig plass. LES HELE SAKEN I PAPIRUTGAVEN MySpace Flere