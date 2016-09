Av Gunn Myrvold 16.08.2016 kl. 13:31 Melding til mottaker – Bli en «Turfisker» – Vi vil ha med flere på fisketur og starter prosjektet «Turfisker`n», sier Lennart Skoglund,prosjektleder. Tilretteleggere: Lennart Skoglund(t.v.), Tony Øverland og Egil Haugland har lagt til rette for et godt fiske- og turtilbud i turfiskeprosjektet. FOTO: KROKEN JFF – Toppturer der du kan skrive inn navnet ditt er populært. Nå har vi satt opp postkasser ved fire vann i Brødsjø Statsskog i håp om at flere har lyst til å bli med på «Turfisker`n», sier Lennart Skoglund, prosjekt­leder.

Det vil bli trekning av premier på Krokens JFF sitt årsmøte på navn i bøkene.

– De som går tur uten fiskestang kan også skrive seg inn i bøkene og være med på trekning, sier Skoglund. Fire postkasser

Kroken JFF har satt opp postkasse ved Korsvann, Store Åltjenna, Trytetjenna og Nedre Bjønntjenna.

I kort avstand fra Store Åltjenna og Nedre Bjønntjenna ligger også Lille Åltjenna og Øvre Bjønntjenna.

– Målet med «Turfisker´n» er å få flere ut på tur, og gjerne med fiskestanga. Kroken JFF har valgt å ikke kreve fiskekort i disse vanna i år.

– I Trytetjenna er det tatt den største auren til nå i år. Den var på 1,3 kilo.

Gjengen kan fortelle at de har fått Statskogs velsignelse til å sette opp gapahuker og gammer ved flere av fiskevanna.

– Det har vist seg at der det er tilrettelagt som en møteplass ved vanna, der blir det også fiska mer. Problemet i dag er at det blir fiska for lite, og kvaliteten på fisken går ned.

– Vi skal sende en søknad til kommunen for å videreutvikle dette fisketilbudet enda mer. Helse i hvert kast

Fiskeetusiastene forteller at det er 25 - 50 minutters gange inn til fiskevannene.

– Hvert kast med slukstanga, markstanga eller fluestanga på ørreten i disse vanna vil være balsam for sjela. Og det er vel ingen tvil om at psykisk velvære også gir en betydelig helsegevinst, både for den enkelte og for storsamfunnet.

De forteller at stiene er ryddet og merka inn til vanna.

– Det er stier som skogsarbeiderne brukte for å frakte tømmeret ut fra skogen, eller som våre forfedre brukte for å skaffe matauk til familiene fra fiskevanna. Så i tillegg til fisket, så ligger det en naturopplevelse og venter på de som besøker vanna, sier Skoglund.