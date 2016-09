Av Åse Dvergsdal 26.08.2016 kl. 10:58 Melding til mottaker Endret livsstil som 65-åring - nå skal han lede treningsgruppe Det er aldri for sent å begynne med trening, har 69-åringen erfart. Formen hans kunne ikke vært verre, da han ankom Frisklivssentralen for første gang. Han hadde akkurat hatt et hjerteinfarkt og vært gjennom operasjon. Kroppen var kraftløs og musklene svake, siden han ikke hadde trent i hele sitt voksne liv. – Det var sofa og øl i alt for mange år, forteller Alf. Få år etter at han ankom Frisklivssentralen i 2012 er han 15 kilo lettere, har fått tilbake farge i ansiktet og glød i øynene. Han føler seg nesten som en annen person, og han unner andre å oppleve den samme snuoperasjonen. FOTO: ÅSE DVERGSDAL Etter et hjerteinfarkt, startet Alf Løyte å trene for første gang, som 65 åring. Nå er 69-åringen blitt avhengig av trening, og skal lede en «supergruppe» på Frisklivssentralen for å motivere andre til å bruke trening som medisin.

Få år etter at han ankom Frisklivssentralen i 2012 er han 15 kilo lettere, har fått tilbake farge i ansiktet og glød i øynene. Han føler seg nesten som en annen person, og han unner andre å oppleve den samme snuoperasjonen