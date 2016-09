Av Åse Dvergsdal 08.09.2016 kl. 09:27 Melding til mottaker Mange innbrudd i hus Tiden da man kunne la dører stå ulåst er definitivt forbi, sier lensmann Olav Lia. I sommer har det vært flere innbrudd i hus i Drangedal sentrum. SPORSIKRING : Olav Lia var onsdag ute på sporsikring, etter et innbrudd i en garasje natt til onsdag. FOTO: ÅSE DVERGSDAL Gjennom et vindu forsøkte noen å bryte seg inn i en garasje i Lauvåsen natt til onsdag. Det har også tidligere vært innbrudd her, men denne gang rakk de ikke å få med seg noe. En list var fjernet fra utsiden og vinduet løftet ut. Onsdag formiddag var Olav Lia på stedet for å sikre spor. Det er ikke første gang det har vært innbrudd i omrpdet de siste ukene. Siden juni har det til sammen blitt registrert fem innbrudd i hus, forteller Olav Lia. Han oppfordrer folk til å gjøre det så vanskelig som mulig for innbruddstyver, ved å låse dører til hus og garasjer. Fortsatt er det slik i Drangedal at en del dører står ulåst, eller at vinduer står åpne.

– Å innstallere alarm kan være lurt. Det er sjelden innbrudd der det er alarm, sier han. Et annet forebyggende tiltak kan være å ha lys som slår seg på når det er bevegelse i et område. Har mistenkte

Politiet har mistenkte i flere av sakene fra i sommer. Rask sikring av spor som fingeravtrykk på stedet er avgjørende i slike saker, forteller Lia.