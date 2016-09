Imponerte i musikalen Fra Broadway til bygda

Musikalsuksessen fortsetter i Drangedal. 49 barn, unge og voksne deltar i Fra Broadway til bygda, som er den tredje musikaloppsetningen i Tokestua. FOTO: ÅSE DVERGSDAL

I musikalen er det utdrag fra kjente oppsetninger som Phantom of The Opera, Mamma Mia, Hair og Jesus Christ Super Star. Alt fremført av barn, unge og voksne fra Telemark, på en utrolig profesjonell måte. Det er ingen tvil om at her ligger det enormt med arbeid bak produksjonen.

– Jeg er veldig stolt og glad. Nivået er blitt høyere og alle deltakerne har pushet seg på øvelsene, sier Jannicke Irwin Abrahamsen. Hun har hatt ansvar både for manus, regi, koreografi, scenografi og kostymer i musikalen Fra Broadway til bygda.

Denne gang har hun valgt å legge lista enda litt høyere enn i fjor. Det er ikke like mange kjente hits med, men derimot fokus på at sterke fremføringer i seg selv skal fenge umiddelbart.

– Ensemblefølelsen er blitt bra. Det er flere nummer med store grupper, opptil 20 på scenen, som fremfører sammen, forteller Jannicke.

Tirsdag kveld var det generalprøve, og mange spente barn. Heldigvis gikk det kjempebra, og vi som så på ble både mektig imponert og sjarmert av det vi så og hørte.

Mange hjelpere

49 deltakere ble plukket ut på audition. Mange er fra Drangedal, men denne gang er det også med deltakere fra sju andre kommuner i Telemark. Deltakerne har jobbet med stykket hver dag en uke i sommer. Etter skolestart har hver eneste helg gått med til å øve inn tekster, stemmer og koreografi. Cecilie Røraas er mor til en av deltakerne, Mathea. Hun er en av mange foreldre som har hjulpet til med alt det praktiske på øvinger.

– Det har vært en fryd og glede å jobbe med ungene. De er så lærevillige og har hatt en enorm utvikling, sier hun.

De to tidligere musikalene i Tokestua har gått for fulle hus. Slik ser det ut til å bli i år også. I tillegg til forestilling i kveld og fredag, er det satt opp to forestillinger på lørdag og to på søndag.