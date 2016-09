Av Jan Magne Stensrud 29.09.2016 kl. 14:03 Melding til mottaker Våknet av innbruddstyver på døra Klokka 05:00 våknet Petter Herfoss Kristensen av at noen forsøkte å bryte opp inngangsdøra. Han stormet ut i gangen, skrek til og så en mann kaste seg inn i bilen og kjøre vekk. INNGANGSDØRA: Bildet viser merker etter at innbruddstyvene forsøkte å bryte opp inngangsdøra med brekkjern. Siden klokka bare var fem på morgenen og det stod en fremmed bil i tunet, skjønte jeg at det måtte være innbruddstyver, forteller Petter Herfoss Kristensen.

De må ha vært to. Den ene satt i bilen, den andre skvatt til og ilte inn i bilen når jeg hevet stemmen og skreik til, forteller Petter.

Petter forteller at tyvene kjørte en hvit Mercedes vito kassebil.

– Med lysene av kjørte de vekk i nattemørket. Jeg så ikke ansiktet eller registreringsnummeret på bilen, men la merke til at mannen ikke var så høy og at han hadde kortklipt hår, sier Petter.

Han så raskt at noen hadde forsøkt å bryte seg inn. Det var merker i karmen etter brekkjern, utelampa var knust og det var sprekker i ett av vinduene, forteller han.

– Jeg ringte politiet, men de sa bare at: Beklager, men vi har dessverre ikke tid til å komme eller til å ta imot noen anmeldelse.

– Jeg syns jo dette var litt snodig. Skaden var ikke verre enn at jeg kan fikse det selv, men nå skal jeg montere kamera ute, opplyser Petter.