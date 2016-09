Av Åse Dvergsdal 29.09.2016 kl. 14:14 Melding til mottaker Ønsker «badebinge» på Toke brygge Hvorfor ikke legge et basseng med oppvarming ute i Toke? En badebinge! Arne Ettestad har tro på at det er mulig. En pilotutgave av badebingen testes nå ut i Kragerø. UTENFOR BUENE: I dette området kunne det passet med et oppvarmet basseng ute i vannet, mener Arne Etterstad. FOTO: ÅSE DVERGSDAL Bygging av ballbinger var populært for noen år siden. Bade­binger er det derimot ikke så mange av, men det kan det bli. Et flytende, oppvarmet basseng testes nå ut i sjøen i Kragerø. Innovasjon Norge har gått inn med 300.000 kroner til pilotprosjektet, som kom i gang takket være en idé som ble klekket ut i Drangedal kommunehus. Samfunnsplanlegger Arne Ettestad forteller at han sammen med Jens Arnfinn Brødsjømoen og Thor Wraa kom på ideen. Per i dag har ikke Drange­dal kommune et basseng til svømmeopplæring for skolebarn, og det er ikke midler til å bygge svømmehall. LES HELE SAKEN I UKENS PAPIRUTGAVE MySpace Flere