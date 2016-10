Av Åse Dvergsdal 28.10.2016 kl. 11:18 Melding til mottaker 84-åring funnet i god behold Klokka 23 i går kveld fant et politihelikopter 84-åringen som var savnet på Henseid. Mannen var nedkjølt, og ble sendt til sykehus i helikopter. Stort leteaksjon. FOTO: Jørn Kristensen. Røde Kors ble tilkalt klokka 17. 53 torsdag ettermiddag. En 84 år gammel mann fra Henseid hadde da vært savnet i nesten 24 timer. Det ble gjort søk i Henseidområdet hele kvelden. På det meste var 50 personer med. 17 stilte fra Drangedal Røde Kors, i tillegg deltok hjelpekorps fra Skien og Porsgrunn. Redningshunder, ATV og helikopter ble brukt i søk etter mannen. Jørn Kristensen i Drangedal Røde Kors vil takke alle som deltok i leteaksjonen. Ikke bare Røde Kors-mannskap, men også alle frivillige og grendefolk som deltok for å finne den savnede. Det var til slutt et varmesøkende helikopter som fant mannen, ikke langt fra der han sist ble sett på Henseid. Han var nedkjølt og ble flydd til sykehus, men skal være i god behold. MySpace Flere