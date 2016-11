Av Jan Magne Stensrud 17.11.2016 kl. 12:23 Melding til mottaker Kreftfremkallende stoffer på feil spor i Kroken I desember 2015 innførte Jernbaneverket forbud mot gjenbruk av kreosotholdige jernbanesviller. Et halvt år etter fikk Nesland Velforening grønt lys og fjernet 2000 sviller på dugnad. Nå er svillene med det kreftfremkallende stoffet spredt rundt på private hender. Formann i Neslandsvatn velforening, Sigtru Nesland, kan opplyse at velforeningen satt i gang arbeidet med å fjerne gamle jernbanesviller våren 2016. Arbeidet ble gjennomført i samråd med og etter tillatelse fra Jerbaneverket. Problemet er at de gamle svillene inneholder kreosot. Kreosot inneholder kreftfremkallende kjemikalier og stoff som er sterkt irriterende for huden. Noen av stoffene i kreosot er sterkt fettløselige og vanskelig nedbrytbare. De kan derfor hope seg opp i næringskjeden. Kurt Oddekalv reagerer sterkt

– Kreosot er noe skikkelig dritt, et kreftfremkallende stoff, sier leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv. Han reagerer sterkt på måten Jernbaneverket har løst denne avfallshåndteringen på. Det dreier seg om helsefarlig avfall og dette er en altfor lettvint måte å ufarliggjøre problemet på, sier han.

–Jeg er skeptisk, veldig skeptisk. Aller helst bør Jernbane­verket samle inn alle de gamle svillene, nå er de ute av kontroll, opplyser Oddekalv.