FM-radioen slukkes i april

Nutten forteller at han selger nye DAB ( Digital Audio Broadcasting) radioer hver dag. Han legger til at det garantert vil være mange i Drangedal som ikke har rukket å anskaffe DAB innen fristen.

– Det vil bli ramaskrik, vent og se. Når april kommer og de slukker FM nettet, vil mange oppdage at de ikke får inn radio, opplyser Nutten.

Svakere beredskap

– Dessverre er jeg redd for at vi går inn i en periode med dårligere beredskap, sier Tor Peder Lohne.

Dette skyldes to forhold. For det første er det mange som ikke har gått til innkjøp av DAB radio. For det andre når ikke DAB radiosignalene ut til alle i Drangedal, forklarer ordføreren.

– Etter det jeg kjenner til er DAB mer sårbart enn FM for menneskelige feil og naturgitte fenomen. Dersom en krise oppstår er det mulig å varsle via SMS og vanlig telefon.

Blindspor

Arne Ettestad mener at DAB kommer til å forsvinne og at det er feil bruk av fellesskapets penger. Han sier at ingen har etterspurt DAB og at det var et teknologisk blindspor.

– FM skulle bare vært der til det «døde» ut av seg selv. Det holder for radiolytting i hjemmet i mange år ennå.

– Utbygging av internett/bredbånd hadde vært bedre bruk av pengene. Politikerne har blitt lurt.

