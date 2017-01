Av Åse Dvergsdal 13.01.2017 kl. 13:22 Melding til mottaker Drangedal lensmannskontor består Politidirektøren velger likevel å beholde Drangedal lensmannskontor. Det ble klart på en pressekonferanse i dag. SEIER: Ordfører Lohne i fakkeltoget i desember. FOTO: GUNN MYRVOLD – Dette er et av mange grep vi er i gang med for å skape bedre politi landet rundt, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under pressekonferansen fredag. Det var foreslått å legge ned Drangedal lensmannskontor og at Kragerø skulle ha ansvar for Drangedal kommune. Politidirektøren har ikke fulgt politimesterens anbefaling, men lyttet til argumentene fra politi og politisk ledelse i Drangedal. Store avstander og et høyt antall straffesaker er blant argumentene som nå er blitt hørt. Drangedal er et av fire lensmannskontor som nå likevel blir opprettholdt. De andre er Tysfjord og Grane og Hattfjell i Nordland og Smøla i Møre og Romsdal. Ordfører Tor Peder Lohne har stått fast på at det er gode argumenter for å beholde lensmannskontoret i Drangedal, og er glad for at politidirektøren har hørt på argumentene. Saken har skapt et stort engasjement i Drangedal, før jul gikk 600 i fakkeltog og slo ring rundt lensmannskontoret. MySpace Flere