Av Jan Magne Stensrud 09.02.2017 kl. 10:59 Melding til mottaker Kræsjlanda i Tørdal Mandag morgen rykket Statens naturforvaltning ut for å redde en skadet kongeørn. Den unge fuglen hadde mest sannsynlig flydd inn i en høyspentledning ved Sagdalen i Tørdal. KONGEN LETT OMTÅKET: Denne kongeørnen ble etter et ufrivillig møte med en høyspentledning tatt hånd om av Espen Marker fra Statens Naturoppsyn. FOTO: JAN MAGNE STENSRUD Forbipasserende meldte ifra om noe så uvanlig som en ørn i veikanten.

–Da vi kom frem hadde ørnen flyttet seg til vannkanten nedenfor veien, forteller Espen Marker fra Statens Naturoppsyn.

Marker forteller at ørnen virket uskadd, men noe omtåket. –Ut fra størrelsen på nebbet vil jeg anslå at den er 1-2 år gammel. Vi tar han med til dyreparken i Kristiansand, der har de kompetanse for å sjekke eventuelle indre skader, opplyser Marker.