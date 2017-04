Av Gunn Myrvold 17.02.2017 kl. 12:04 Melding til mottaker Vil ha storauren til Toke Drangedal kommune gir ikke sin støtte til prosjektet om reetablering av laks i Toke nå. I stedet fikk ordfører i oppdrag å se på muligheter for å få opp storørret­stammen. LENNART SKOGLUND Foto: Gunn Myrvold Lennart Skoglund, Ap, fremmet forslaget om å se på storørretstammen framfor reetablering av laks i Tokevassdraget. – Den har samme historie og potensial som villaksen med tanke på inntekter til et bygdesamfunn, sa Skoglund. Forslaget ble vedtatt med 17 mot fire stemmer. – Storauren er attraktiv for sportsfiskere. Min oppfordring blir å få opp kvaliteten på den fisken vi har i vassdraget, sa Skoglund. LES HELE SAKEN I UKENS PAPIRAVIS MySpace Flere