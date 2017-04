Av Gunn Myrvold 02.03.2017 kl. 10:33 Melding til mottaker 15,1 millioner kroner i overskudd – Jeg har aldri sett et så hyggelig resultat, sa økonomikonsulent Yngvar Lohne da han presenterte foreløpige tall for 2016. FORNØYDE: Rådmann Knudsen og ordfører Lohne er strålende fornøyde med resultatet fra 2016. – De ansatte har vært med på å dra lasset. FOTO: GUNN MYRVOLD – De fleste kommunene rundt oss har gode resultater. I forhold til innbyggertall ligger vi i øvre sjiktet, sa rådmann Knudsen.

Tirsdag fikk formann­skapet presentert regnskapet for 2016. Resultatet viser 15,1 millioner kroner i overskudd. Det er flere år siden kommunen kan vise til slike tall og rådmannen sier at det nå er ­riktig med «hvileskjær» for 2017.

– Vi har kostnadskontroll på drifta vår. De ansatte har gjort en god jobb og har vært med på å dra lasset. Resultatet viser 18,1 millioner kroner, men tre millioner var hentet fra fond i 2015.

– Av overskuddet på 15,1 millioner kroner er 11, 5 millioner kroner premieavvik på pensjon og lavere pensjon, forklarte Lohne og sa at 3,5 millioner har vi fått inn fra staten fordi kongeriket Norge har gått bedre enn forventet.