COOP PRIX: Når bakevarene ble levert ved hoveddøra gikk tyven i fella. FOTO: GUNN MYRVOLD

– I lengre tid har vi hatt problemer med at det forsvinner brød etter at varene er levert utenfor butikken på morgenkvisten, forteller kjøpmann Jostein ­Eidet.

Med jevne mellomrom har det forsvunnet grovbrød fra leveranse til Coop Prix. Ikke kaker, boller eller loff. Kun grovbrød av den sunne typen.

Eidet fikk ordnet det slik at leveransen ble gjort foran hoveddøra der det er overvåkningskamera. Torsdag sist uke ble tyven filmet da han forsynte seg av tre grovbrød.

– Jeg har konfrontert vedkommende og forklart at dette er direkte tap for oss. Det kan bli 150 - 200 kroner hver gang. Vedkommende skylte på sin egen økonomiske situasjon, sier Eidet.

Eidet forteller at han ikke hadde tro på så dårlig økonomi og foreslo at de kom til en enighet om at vedkommende kunne kjøpe gårsdagens brød til en billig penge.

– Han har lovet å slutte med dette og heller ta i mot til­budet, sier Eidet