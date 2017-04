KONSERT: Sigbjørn Høidalen og Reidar Skoglund inviterer til konsert i Tokestua. FOTO: GUNN MYRVOLD

«Bygdeviser og småbrukærblues» har de kalt konserten som settes opp siste helgen i mars. Her er tekstene hovedsakelig hentet fra Per Høidalen og Olaf Skogund.

Sist gang de holdt konsert var under åpningsdagene av Tokestua. Nå er tidene inne for ny konsert.

– Denne gangen får vi et litt annerledes lydbilde i og med at Herman Gautefall er med på fele. Werner Blaas er som sist med på munnspill. De to musikeren forteller at tidsperspektivet strekker seg fra Svartedauden til «Det grønne skiftet».

Musikken har de to søskenbarna stort sett laget selv, men de har tatt med en melodi av Iver Kleive og en av ­Halvor Vrålstad.

Frodig fantasi

– Vi er først og fremst visesangere, men musikkstilen strekker seg fra viser, blues og country til folkemusikk.

De to har finlest diktene til sin egen far og onkel. Sammen har de lett etter følelser i diktene.

– Vi har leita mellom linjene og i fotnoter, forteller Sigbjørn.

– Far hadde en frodig fantasi. Det er noen saftige historier, sier Reidar.

– Det er også satt melodi til et dikt av Lennart Skoglund, «Dikt til pappa», forteller Reidar.

– Gjennom pappas tekster kommer vi blant annet innom «Gamlefeieren», «Anleggsslusken» og «Den arbeid­somme kjærringa på et småbruk», sier Sigbjørn.

Sigbjørn Høidalen stiller med tre egne låter og har blant annet laget en melodi inspirert av litt heavy metal «Triveleig skrekkfigurær».