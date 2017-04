Av Gunn Myrvold 23.03.2017 kl. 12:58 Melding til mottaker Drangedøl mista lappen i 40 sona Fredag og søndag hadde politiet trafikkontroll i 40 sona ved skolen. Det ga nesten 135 000 kroner i statskassa. En sjåfør mistet fører­kortet. FOTO: GUNN MYRVOLD En ung drangedøl får ikke mulighet til å kjøre bil på en stund etter han hadde vært litt tung på gasspedalen fredag. Mannen i 20 årene ble tatt i 40 sona ved skolen da han kjørte i 66 kilometer. Denne målingen resulterer i at mannen er uten førerkort fremover.

Det er vanskelig å holde fartsgrensa ved skolen. Noe flere bilister har fått merke den siste tiden. For en kort tid tilbake var det kontroll i samme området, og det ble innkassert nesten 50 000 kroner i bøter. Sist fredag og søndag ble innkassert sum 133 600 kroner. 18 på 2,5 time

Fredag fra klokken 12 til 14.30 var det laserkontor. Det samme var det søndag fra 17.30 til 20.45.

Fredag fikk 18 førere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 17 fikk 3 700 kroner, en må betale 5 350 kroner samt at de får to prikker i førerkortet.

– Tre personer fikk også ­gebyr for ikke å ha brukt bilbelte, sier førstepolitibetjent Liv Berit Nesland.

Søndag kveld fikk 16 sjåfører forenkla forelegg. En av disse kjørte så fort at gebyret ble på 5 350 kroner. De andre havnet på 3 700 kroner. Høyeste hastighet som ble målt søndag kveld var 56 kilometer.

Nesland forteller at i 40 sona gir en fartsovertredelse på 11 til 15 kilometer et gebyr på ­

3 700 kroner og to prikker i ­førerkortet.

– Er fartsovertredelsen mellom 16 og 20 kilometer, i 40 sona, gir et gebyr på 5 350 kroner og tre prikker. De mellom 21 og 25 kilometer får et gebyr på 8 300 kroner.

– Vi målte en fart på 26 kilometer over 40. Det er beslaglegning av førerkortet. MySpace Flere