Skifest for de voksne

Emil Holm forsvarte tittelen for Tørn 2 og gikk først i mål på Vestmarstafetten i herreklassen. Aud Inger T. Naas gikk inn til seier i dameklassen for Kjosen-Drangedal.

START: Full fart ut fra start. FOTO: GUNN MYRVOLD

Vestmarstafetten vekket til liv konkurranseinstinktet for skilystne voksne. Her ble ferdighetene testet og løperne ga alt for laget. På Gautefall var det som om da vi er på mosjonscupen i fotball på Sandvann. Langs løypa var det stor iver fra tilskuere som heiet fram foreldre, tanter, onkler, skitrenere, lærere og andre kjente.

Under første etappe var det rolig fra speaker Kai Roar Melås. Han var da selv ute og gikk for Kjosen 1. Etter at pusten var nesten tilbake, var han på plass med mikrofonen igjen.

– Pust pes, der gikk Per Esborg ut for Kjosen 3, sa han.

Før starten gikk tok fler av de voksne seg en tur i løypa i dag for å teste forholdene. Lattermilde legger de slagplan for løpet.

– Jeg har kanskje gått 8 kilometer på ski i vinter, sier Ole Ivar Luggens.

– Planen er å gå hardt ut og utnytte dragsuget, sier han med et smil.

– Jeg stiller med lånt utstyr. Skoa er Renate Tørnes sine. Stavene er pappa sine og skia er broren min sine, sier Kai Tore Grave som var med på vinnerlaget.

– Dette her gjør jeg kun for å pine meg selv.

