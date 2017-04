Av Gunn Myrvold 30.03.2017 kl. 14:15 Melding til mottaker Sikter mot toppen av tabellen Damelaget til Drangedal IL satser på å ligge i toppen i 4. divisjon. Hilde og Ole Morten Moen har tatt over treneransvaret for laget. TRENERE: Hilde og Ole Morten Moen. FOTO: GUNN MYRVOLD – Sammen med spillerne har vi satt oss et mål å bli en av de to beste i sesongen, sier de nye trenerne som overtok treneransvaret sist uke.

De sier også at serien er tøff, det er mange gode lag med.

– Vi skal virkelig kjempe for å ligge på toppen.

Hilde og Ole Morten Moen hadde pause i fjor og var «bare foreldre». Fra før har de trent både damelaget og J16, så spillerne kjenner de godt fra før.

Stallen er stort sett de samme spillerne som i sist sesong. Noen har sluttet å spille fotball, men det er også kommet unge nye spillere til.

– Noen jentespillere fra J14 er med og trener sammen med oss.

– Når det gjelder keepersituasjonen på damelaget så vil det bli løst med at to av spillerne rullerer på oppgaven. Det er en utfordring med keeper på jente/dame- fotballen i klubben, det er ikke så mange som velger å gå den veien.

Første seriekamp for damene er 18. april. Da spiller damene mot Kjapp hjemme.

– Vi håper mange finner ­veien og vil heie frem laget