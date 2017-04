Av Jan Magne Stensrud 30.03.2017 kl. 14:23 Melding til mottaker Pop -up supperåd Supperådet i Kroken samles en gang i måneden og alltid ute. Sist søndag var de samlet på tunet hos familien Nesland. SUPPERÅDET: Synnøve Bakken, Thea Fjørtoft og Anette Rød Oskarsen er ledertrioen i Pop-Up supperådet. FOTO: JAN M. K. STENSRUD Det hele startet som en invitasjon til en uformell sammenkomst. Thea Fjørtoft forteller at i Kroken er det etterhvert blitt mange nye innflyttere.

–Det er ikke alltid like lett å bli kjent, derfor satte vi i gang det som nå blir kalt Pop-Up Supperåd. Dersom du ikke er femte generasjon krok­unge kan det være vanskelig å etablere vennskapsrelasjoner, forklarer Thea. –Vi gjør det veldig enkelt. Vi finner en passende dato og en samlingsplass og så lager vi en stor kjele med suppe, forteller Anette. Alle er velkommen og det koster i utgangspunktet ingen ting.

–På et egnet sted setter vi frem en boks hvor folk kan slenge en slant i suppekassa og bidra med noen kroner, men det er ikke noe tvang, sier Thea. Det koster jo litt å lage suppe, men vi ønsker ikke at penger skal være en begrensning for ikke å

komme.