Vårens innbygger Per Esborg fra Kjosen er kåret til vårens innbygger i Drangedal.–Den så jeg ikke komme, sier Per og smiler. VÅRENS INNBYGGER: Per Esborg her sammen med Lena Marie Naper-Helgestad og Ingrid Høidalen. FOTO: GUNN MYRVOLD Tusen takk, jeg er veldig takknemlig og jeg skal ikke la utnevnelsen gå til hodet på meg, sier Per Esborg og ler. Til tross for sin unge alder er Per et samfunns­engasjert menneske, og et ja-menneske. Han tenker på sitt nærmiljø og stiller opp på dugnader både på bygdetunet og for grendelaget i Kjosen. Han er engasjert i merking av kulturstier og turløyper. Han har også vært til stor glede for oss i Kjosen med hensyn til quiz på Åsheim forteller Karen Sætre som nominerte Per til innbyggerprisen.