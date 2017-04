GULLSNUTTEN: Markus Sannes med utmerkelsen. FOTO: GUNN MYRVOLD

Lørdag kveld i beste sendetid, direkte på NRK3, fikk Markus Sannes «Gullsnutten» for årets morsomste youtuber. S

Markus var nominert til to priser; stjerneskudd og for den morsomste.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få noen. Dette var stort, sier han.

– Jeg var sikker på at Pia Teed skulle bli kåret til den morsomste.

Markus Sannes fikk prisen for sitt «Pisspreik» på kanalen: Murdroks. Konseptet er at Markus svarer på spørsmål fra følgerne og prater «Pisspreik». Det hele redigeres med forskjellige effekter. Innslagene er opptil 10 minutter lange.

Ordfører Tor Peder Lohne gratulerer med utmerkelsen og synes det er stas at en drangedøl hevder seg i en slik kåring.

– Kanskje inspirerer det til at flere utfolder seg på internett.

– Dette er en positiv tilbakemelding til Markus, og jeg håper han utvikler ferdighetene sine videre. Dette viser også at man ikke må bosette seg urbant for å gjøre det bra på nett.

