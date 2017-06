Av Jan Magne Stensrud 27.04.2017 kl. 12:14 Melding til mottaker Da var det slutt på FM i Telemark 26. april stengte NRK FM nettet i Telemark. Men fortvil ikke, du kan fortsatt lytte til radio via internett og TV. Knut Sputnik Storbukås forteller at han er en ivrig radiolytter. I den gamle bilen hadde han ikke DAB- radio, derfor kjøpe han seg like godt en ny bil, forteller han. Torsdag forrige uke var Daniel Dahl, Jarle Ruud og Tommy Gausdal fra Digital Radio Norge innom Drangedal for å informere og svare på spørsmål om overgangen til digital radio.

–Det de fleste lurer på er montering av antenne og adapter i bil, opplyser Jarle Ruud. Den lange og romslige campingvogna var innredet som et rullende konferanserom. På veggene hang det DAB informasjon og kopier av ulike dab adaptere for bil og hjemmeradio.

Norge først i verden

Norge er først land som stenger ned FM. I løpet av 2017 skal alle riksdekkende radiokanaler samt lokalradiokanaler i de store byene gå fra å sende radio på FM-nettet til å sende digitalt.

DAB-nettet er ferdig utbygd, men NRK fortsetter å sette opp DAB-sendere for å ytterligere bedre dekningen, særlig på mindre steder og i hytteområder, forteller Tommy Gausdal.

–Du vil fortsatt kunne lytte til radio som digitalradio via internett, digital-tv eller på radio med DAB adapter, opplyser Tommy Gausdal fra Digital Radio Norge. MySpace Flere