Av Gunn Myrvold 27.04.2017 kl. 12:24 Melding til mottaker Hærverk i sentrum Fredag kveld knuste en ung kvinne vinduer i flere biler i sentrum og hos Drangedal Manufaktur før politiet kom til Drangedal. STEIN: I passasjersetet på bilen ligger steinen som er brukt. FOTO: GUNN MYRVOLD Rett etter klokken 22.30 på fredag kveld ringte en ungdom til politiet og meldte om en ung kvinne som var «krakilsk» i Drange­dal sentrum.

– Vi prøvde å roe henne ned. Det gikk ikke, sier ungdommen.

Bart Burgerhoudt, hos Point As, har anmeldt forholdet. Den ene av bilene som ble ødelagt tilhører firmaet. – Jeg fikk telefon lørdag formiddag fra politiet om at det var gjort hærverk på bilen, sier han.

Marit Brekka, hos Drangedal Manufaktur, fikk telefon fra politiet fredag kveld klokken 23.30 om at det hadde vært noen inne i butikken og at flere glassruter i ­dørene var knust.

– Jeg måtte ned for å sikre butikken på natta. Det er snakk om skadeverk. Vedkommende hadde vært inne i butikken, opplyser Brekka.