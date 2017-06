MERKER: Posten merker selv postkassene. FOTO: GUNN MYRVOLD

Det er ikke en «bande» som har vært på ferde og merket postkasser. Det er rett og slett posten selv som har merket postkassene med et blå sirkel for de som abonnerer på Drangdalsposten.

– Nå kommer det nytt system for posten, med ny omdeling, sier Åse Torhild Grandalen.

– Det er rett og slett for at vi lettere skal huske hvem som skal ha Drangedalsposten.