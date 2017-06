Av Jan Magne Stensrud 11.05.2017 kl. 10:04 Melding til mottaker Lån deg en drangedøl På biblioteket utvider de lånetilbudet. Nå kan du også låne en levende drangedøl. TIL UTLÅN: Anne Kjendsheim, Tor Peder Lohne og Lasse Robertsen. FOTO: JAN M.K.STENSTRUD Initiativet kommer fra ordfører Tor Peder Lohne. Han forteller at dette ikke er en del av en frivillighetssentral, men et lavterskeltilbud og et tiltak som ikke krever lang politisk behandling. Allerede 19. mai mellom klokka 12 og 14 kan du låne Tor Peder Lohne en times tid. Samtalepartner

–Hva kan folk låne en drangedøl til?

–Hva kan folk låne en drangedøl til?

–Jeg tenker at her blir veien til mens vi går. Vi prøver og ser hvordan det blir. Det kan være som samtalepartner, eller for å svare på spørsmål folk måtte ha om bygda vår. Vi har jo endel innflyttere som kanskje ikke kjenner så mange eller som lurer på ett eller annet. Noen er kanskje ensomme og ønsker en å snakke med om alt og ingenting, vær og vind. Et viktig poeng er å få folk til å møtes, sier Tor Peder. Men dersom for eksempel en eldre eller ufør person trenger en hjelpende hånd til noe ­praktisk «småtteri», kan de også spørre. På listen over utlånspersoner står foreløpig Anne Kjendsheim, Lasse Robertsen og Tor Peder Lohne