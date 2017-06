Av Jan Magne Stensrud 11.05.2017 kl. 10:11 Melding til mottaker Bare et tidsspørsmål før hele muren raser ut i veibanen Lastebilsjåfører nekter å kjøre opp av frykt for at hele muren skal rase.–Jeg var ikke klar over at det var så ille, men jeg lover at vi skal se på saken til neste uke, sier Jostein Eriksrød, Byggeleder i Statens Vegvesen. FIRE METER HØY: Statens vegvesen sin mur langs Tottos eiendom mellom Søndrå og Ringnes ble satt opp i 1970 i forbindelse med den nye fylkesvei 38. FOTO: JAN M. K. STENSRUD Paul Tore «Totto» Øverdal forteller at han i flere år har forsøkt å kommer i kontakt med noen i vegvesenet som har ansvaret for denne muren.

–Disse spekkene blir bare større og større, nå er jeg redd hele muren vil rase ut i veibanen, forklarer Totto. Muren er omtrent fire meter på det høyeste og strekker seg rundt 200 meter. De gule tomtemerkene viser at muren tilhører Statens vegvesen. Muren ble bygget tidlig på 1970-tallet i forbindelse med etableringen av den nye fylkesvei 38. Totto mener sprekkene skyldes at muren er bygget på usikker leiregrunn.

–De skulle vel spare penger, kommenterer Totto.

–Jeg mener jeg har vært borti denne saken før, men var ikke klar over at det var så ille. Det er der hvor der er et litt lurvete gjerde på enden? Jeg vil følge opp saken og ta kontakt med grunneier til uka, opplyser Jostein Eriksrød i Statens vegvesen.