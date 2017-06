Av Jan Magne Stensrud 26.05.2017 kl. 14:59 Melding til mottaker Spennende nye kulturskoletilbud Yoga for barn, dukke­teater og visuell kunst er noen av de nyetilbudene ved kulturskolen i Drangedal. BROSJYRE: Alle elever har fått den nye brosjyren med tilbud for 2017-2018 i ranselen. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD Leder for Kulturskolen, Thomas Moen forteller at kultur er veldig populært i Drangedal. Mellom 80 og 100 barn fra hele bygda benytter seg hvert år av tilbudene. Kulturskolen har vært et tilbud siden 1999. Thomas håper alle foreldre tar en titt på brosjyren som alle elevene har fått med seg hjem i ranselen.

