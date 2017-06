FOTO: POLITIET/SKOTTMYR

I tillegg til 17 cannabis planter beslagla politiet diverse avansert «gartnerutstyr» som en profesjonell gartner trenger for å få god avling.

– Blant annet vanningsanlegg og lamper for at plantene skal gro, forteller lensmann Marie Kornmo Enger.

Mannen i 40 årene har blitt avhørt på stedet og innrømmet forholdet.

Tilfeldighet

Det var ved en tilfeldighet politiet oppdaget cannabis-plantasjen. De var ute på et annet oppdrag, natt til tirsdag, da de kom over «hobbygartnerens» virksomhet i sitt hjem. Her hadde en drangedøl dyrket frem 17 frodige cannabisplanter klare til innhøstning.

Lensmannen sier at hun ikke vet om plantene er dyrket frem fra frø, eller om vedkommende har brukt avleggere. For de av oss som har prøvd seg på tomat planter inne, vet vi at planter skal stelles med og ha rette groforhold for å få frem frodige planter.

– Plantene ble oppdaget av en patrulje natt til onsdag og kjørt til Kragerø.